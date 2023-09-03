Минулий президент Інтера прокоментував ситуацію із гравцем.
Ромелу Лукаку - Getty Images
03 вересня 2023, 11:32
Колишній президент Інтера Массімо Моратті поміркував про суперечливе літо Ромелу Лукаку та про небезпеку, яку Фіорентина становить для "нерадзуррі".
Команда Сімоне Індзагі зіткнеться з "Віолою" у своєму третьому матчі сезону Серії А.
Лукаку спочатку здавалося, що йому судилося повернутися в Інтер цього літа, перш ніж вони змінили курс після того, як дізналися про його перемовини з Ювентусом, які ні до чого не привели через їхні фінансові обмеження. Після кількох тижнів спекуляцій він нарешті перейшов до Роми, залишивши Челсі на умовах оренди.
У розмові з Radio Bruno Firenze через Calciomercato.com Моратті вперше торкнувся роботи Інтера в літнє трансферне вікно.
"Я думаю, що Інтер можна вважати дуже підсиленим, особливо в центрі поля, де вони підписали багато хороших гравців. Потім я побачив, як вони грають, і мені здалося, що Інтер грає дуже добре".
Він розповів про Лукаку.
"Я думаю, що він зробив велику дурницю, маючи справу з Інтером, потім з Ювентусом.. принаймні, дивлячись на ситуацію ззовні. Але також я б сказав, що він потрапив у такий важливий клуб, як Рома".
Колишній президент Інтера торкнувся сильних сторін Фіорентини Вінченцо Італьяно.
"Я вважаю, що робота на ринку в Фіорентини вийшла хорошою. Я побачив, що прийшов важливий центрфорвард, чого не вистачало. Додаткова вартість, я повторюю. Це тренер, який мені дуже подобається, у нього якість і характер. Я думаю, що атака була слабкою стороною минулого сезону, коли "Віола" не змогла виграти Кубок Італії або фінал Ліги конференцій".
Коли я був президентом, я пам’ятаю, що сезони були хорошими, якщо ти вигравав проти "Віоли", і поганими, якщо ти не вигравав. Тому я сподіваюся, що в Інтері все буде добре, але я повинен сказати, що я боюся Фіорентини" — підсумував Массімо.