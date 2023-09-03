Італія

Минулий президент Інтера прокоментував ситуацію із гравцем.

Колишній президент Інтера Массімо Моратті поміркував про суперечливе літо Ромелу Лукаку та про небезпеку, яку Фіорентина становить для "нерадзуррі".

Команда Сімоне Індзагі зіткнеться з "Віолою" у своєму третьому матчі сезону Серії А.

Лукаку спочатку здавалося, що йому судилося повернутися в Інтер цього літа, перш ніж вони змінили курс після того, як дізналися про його перемовини з Ювентусом, які ні до чого не привели через їхні фінансові обмеження. Після кількох тижнів спекуляцій він нарешті перейшов до Роми, залишивши Челсі на умовах оренди.

У розмові з Radio Bruno Firenze через Calciomercato.com Моратті вперше торкнувся роботи Інтера в літнє трансферне вікно.

"Я думаю, що Інтер можна вважати дуже підсиленим, особливо в центрі поля, де вони підписали багато хороших гравців. Потім я побачив, як вони грають, і мені здалося, що Інтер грає дуже добре".

Він розповів про Лукаку.

"Я думаю, що він зробив велику дурницю, маючи справу з Інтером, потім з Ювентусом.. принаймні, дивлячись на ситуацію ззовні. Але також я б сказав, що він потрапив у такий важливий клуб, як Рома".

Колишній президент Інтера торкнувся сильних сторін Фіорентини Вінченцо Італьяно.

"Я вважаю, що робота на ринку в Фіорентини вийшла хорошою. Я побачив, що прийшов важливий центрфорвард, чого не вистачало. Додаткова вартість, я повторюю. Це тренер, який мені дуже подобається, у нього якість і характер. Я думаю, що атака була слабкою стороною минулого сезону, коли "Віола" не змогла виграти Кубок Італії або фінал Ліги конференцій".

Коли я був президентом, я пам’ятаю, що сезони були хорошими, якщо ти вигравав проти "Віоли", і поганими, якщо ти не вигравав. Тому я сподіваюся, що в Інтері все буде добре, але я повинен сказати, що я боюся Фіорентини" — підсумував Массімо.