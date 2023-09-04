Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 3 вересня 2023 року, 21:45.

Туринський Ювентус у рамках третього туру італійської Серії A в гостьовому матчі здолав Емполі, у складі якого дебютував український півзахисник Віктор Коваленко.

Посеред першого тайму "зебри" вийшли вперед — Даніло вдало підключився до атакувальних дій команд.

Розвинути успіх Юве мав шанс ближче до перерви, але у вирішальний момент Душан Влахович не впорався з пробиттям пенальті.

Але перевага гостей на той час уже була така, що дозволила не звертати увагу на цю прикрість, і свій наступний гол Ювентус усе ж таки забив, але вже під саму завісу протистояння.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Емполі — Ювентус у 3 турі італійської Серії A-2023/24:

Емполі — Ювентус 0:2

Голи: Даніло, 24, К'єза, 82.

Емполі: Беріша, Берешинські, Валюкевіч, Луперто, Д. Пеццелла, Мале, Марін (Коваленко 72), Фацціні (Грассі 61), Бальданці (Канчелльєрі 62), Камбіагі (Гьясі 83), Капуто (Дестро 72).

Ювентус: Перін, Гатті, Бремер, Даніло, МакКенні (Веа 84), Міретті (Погба 62), Локателлі, Рабіо, Костич (Камбіазо 71), Влахович (Мілік 71), К'єза (Кен 84).

Попередження: Берешинські 43, Гьясі 86, Дестро 90+7 — Локателлі 15, Влахович 48, Міретті 49.