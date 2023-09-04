Італія

Клуб хоче продати футболіста.

Трансферне вікно в Серії А закрито, але деякі ринки залишаються відкритими, і Наполі сподівається скористатися перевагою, запропонувавши Дієго Демме Фенербахче.

Після терміну італійські клуби більше не можуть підписувати нових гравців, якщо вони не є вільними агентами.

За словами Sporx, Наполі намагався запропонувати півзахисника Дієго Демме Фенербахче за знижену ціну.

У клубі, схоже, немає особливого ентузіазму щодо цієї ідеї, тому Наполі може залишитися з ним та не продати гравця у інший колектив. Дієго пов'язували з Фіорентиною, Гертою та іншими клубами Бундесліги, але домовитися не вдалося. Його контракт діє лише до завершення сезону, тому про дострокове розірвання за обопільною згодою теж не може бути й мови. Минулого сезону він провів лише 7 матчів в усіх можливих турнірах.