Італія

Неаполітанці підсилили фланг атаки.

Наполі продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт неаполітанців, новачком команди став Єспер Гранже Ліндстрьом. Угода відбулась на постійній основі.

Фінансові деталі угоди не розголошуються, проте за інформацією Transfermarkt, контракт підписано на п'ять років, а ЗМІ писали, що трансфер обійдеться у 30 мільйонів євро.

Ліндстрьом вразив протягом минулого сезону. У віці 23 років він забив дев’ять голів і зробив чотири результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що півзахисником також цікавився й інший представник Серії А — Мілан.