Італія

Тренер незадоволений грою свого колективу.

Жозе Моуріньо та його Рома провели дуже напружений матч проти Мілана.

Моуріньо не був на боковій лінії в перших двох іграх, оскільки відсидів дискваліфікацію, але повернувся на лаву запасних у грі із командою з Ломбардії.

Після цього тренер відмовився спілкуватися із ЗМІ, а Радіо Радіо наполягає на тому, що він все ще був розлючений після дуже напруженої розмови в роздягальні.

Джерело стверджує, що це була не просто одностороння атака Моурінью на його гравців, а група у відповідь вимагала більше тактичних ідей для розвитку свого стилю гри.