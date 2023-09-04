Тренер незадоволений грою свого колективу.
Жозе Моуріньо - Getty Images
04 вересня 2023, 22:56
Жозе Моуріньо та його Рома провели дуже напружений матч проти Мілана.
Моуріньо не був на боковій лінії в перших двох іграх, оскільки відсидів дискваліфікацію, але повернувся на лаву запасних у грі із командою з Ломбардії.
Після цього тренер відмовився спілкуватися із ЗМІ, а Радіо Радіо наполягає на тому, що він все ще був розлючений після дуже напруженої розмови в роздягальні.
Джерело стверджує, що це була не просто одностороння атака Моурінью на його гравців, а група у відповідь вимагала більше тактичних ідей для розвитку свого стилю гри.