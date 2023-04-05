Англія

Кандидатуру тренера розглядають в англійській команді.

Нинішній коуч Роми Жозе Моурінью втретє може повернутись в Челсі, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, керівництво "аристократів" розглядає кандидатуру Жозе. У клубі знають, що у 60-річного фахівця є будинок у Лондоні, а також багато вболівальників з теплотою відгукуються про нього.

Проте головна ціль Челсі — Юліан Нагельсманн. Також Челсі розглядає варіанти з Луїсом Енріке та Рубеном Аморімом.

Нагадаємо, що нещодавно Челсі звільнив Грема Поттера з посади головного тренера.