У "вовків" буде право викупу 25-річного португальця.
Ренату Саншеш, ФК Рома
16 серпня 2023, 18:38
Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником ПСЖ Ренату Саншешом.
Угода з 25-річним португальцем розрахована до кінця цього сезону. При цьому "вовки" мають право викупу футболіста. Вартість оренди оцінюється в один мільйон євро.
Зазначається, що опція викупу стане обов'язковою, якщо Ренату проведе 60% матчів у сезоні-2023/24.
Минулого сезону Саншеш провів 27 матчів, у яких забив два м'ячі.
Раніше Рома оголосила про підписання ще одного гравця ПСЖ – півзахисника Леандро Паредеса.