Італія

У "вовків" буде право викупу 25-річного португальця.

Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником ПСЖ Ренату Саншешом.

Угода з 25-річним португальцем розрахована до кінця цього сезону. При цьому "вовки" мають право викупу футболіста. Вартість оренди оцінюється в один мільйон євро.

Зазначається, що опція викупу стане обов'язковою, якщо Ренату проведе 60% матчів у сезоні-2023/24.

Минулого сезону Саншеш провів 27 матчів, у яких забив два м'ячі.

Раніше Рома оголосила про підписання ще одного гравця ПСЖ – півзахисника Леандро Паредеса.