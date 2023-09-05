Італія

Данський захисник розповів, як головний тренер Аталанти ставився до гравців.

Йоакім Меле, який влітку змінив Аталанту на Вольфсбург, звинуватив головного тренера італійського клубу у тому, що там не було свободи, пише видання Tipsbladet.

Лівий захисник заявив, що Гасперіні вирішував все, тому свободи насправді не було.

"Не дивлячись на те, що я жив у гарному місці і була гарна погода, у мене не було часу насолоджуватися цим, тому що ми провели дуже багато днів і годин на тренуваннях. Це було надзвичайно важко психологічно", — сказав Меле.

Данець посміхнувся, коли в нього спитали, чи відчував він себе в Аталанті під керівництвом Гасперіні як у в'язниці та чи має той диктаторський підхід.

"Він дійсно все вирішував. Іноді, коли у нас були подвійні тренувальні заняття, він казав, що ми повинні залишитися спати у тренувальному комплексі, тож ми не могли повернутися додому", — згадує гравець.

Меле також розповів, що Гасперіні не дозволяв йому та Расмусу Гойлунду разом приїжджати на тренування.

"Ти не відчуваєш себе як людина, скоріше як цифра. У тебе немає стосунків з тренером. Він стояв і звинувачував когось у чомусь дивному. Наприклад, він був розлючений, коли Расмус разом зі мною приїхав на машині на тренування. Він не хотів, щоб ми їхали разом. Тому що тоді ми могли сидіти, говорити і насолоджуватися цим. Він не хотів цього, і мене лаяли навіть тоді, коли це було за домовленістю з клубом, тому що в нього (Гойлунда) не було водія", — сказав лівий захисник Вольфсбурга.