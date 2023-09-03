Італія

Керманич Аталанти поділився враженнями від перемоги над Монцою.

Напередодні бергамаська Аталанта в домашньому матчі проти Монци здобув чергову перемогу в сезоні в рамках третього туру італійської Серії A.

Аталанта — Монца 3:0 Огляд матчу Серії A

Головний тренер "оробічі" Джан П’єро Гасперіні після фінального свистка в спілкуванні з пресою підбив підсумки протистояння.

"Я не знаю, наскільки ми підсилили команду цього літа, оскільки я схильний бути обережним у цій сфері, але сьогоднішня гра змушує мене думати, що ми можемо провести хороший сезон.

Ми перш за все оновили команду в атаці молодими талановитими хлопцями, але основний склад зберігся переважно тим самим. Скамакка дозволяє нам бути сильнішими в повітрі, і це може бути корисним альтернативним способом проводити атаки, особливо проти команд, які затискаються до власних воріт. Я сподіваюсь, що Джанлука зможе стати головним центральним форвардом усієї Італії.

Коли ми прощались із Сапатою, я відчував, що це був кінець епохи, але інша починається з великим ентузіазмом. Я сподіваюся, що Сапата зробить ще багато надзвичайних речей у своїй кар'єрі.

Наше головне завдання — грати в хороший футбол і радувати наших уболівальників. Нам потрібна радісна атмосфера навколо нас, це те, що дозволяє нам виділитись.

Щодо Де Кетеларе, то він був підписаний Міланом тоді, коли його бажала мати в себе половина Європи, давайте не забувати про це. У нього був складний сезон, але він багато чого навчився за перший рік у великому клубі. Те, що він знаходить тут, — це найвищий ступень прихильності, тому що ми дійсно віримо в нього.

Колашинац? Це була інтуїція нашого спортивного директора Д’Аміко. Сеаду 30 років, тому він не такий молодий, як гравці, яких зазвичай підписує Аталанта, але він має досвід і вже в новому оточенні показав чудовий характер", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі бергамаська Аталанта зіграє в гостях у Фіорентини.