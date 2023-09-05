Італія

Клуб із Італії може отримати нових власників.

Джерела свідчать про те, що неназваний інвестиційний фонд тісно контактував з президентом Торіно Урбано Каїро в перемовинах про купівлю клубу.

TMW розповідає про те, як перемовини між фондом, який, ймовірно, розташований у Сполучених Штатах, і президентом команди тривають уже кілька місяців, але попередніми тижнями зайшли в глухий кут.

Під час червневого візиту Каїра до Нью-Йорка до нього звернувся представник групи інвесторів, які були дуже зацікавлені в придбанні контрольного пакета акцій Торіно. Італійський бізнесмен, однак, ніколи не особливо захоплювався ідеєю продати клуб, який він купив 18 років тому і зробив значною частиною свого життя.

Хоча жодних конкретних цифр не з’явилося, вказується на те, що загальна вартість клубу буде приблизно 200 мільйонів євро, беручи до уваги ігровий склад, джерела доходу та трохи більше 50 мільйонів євро на телевізійні права.