Італія

Француз відповів хейтерам.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба розповів про критику на свою адресу.

"Я хочу змусити критиків взяти назад свої слова. Я хочу показати їм, що я не слабкий. Вони можуть говорити про мене погано, але я ніколи не здамся.

Футбол дуже красивий вид спорту, але жорстокий. Люди можуть забути тебе. Ти можеш зробити щось велике, але наступного дня ти вже ніхто", — сказав Погба.

Нагадаємо, Погба практично повністю пропустив минулий сезон через постійні травми. На його рахунку лише 10 матчів, у яких він відіграв 161 хвилину. В цьому сезоні на його рахунку 2 матчі та жодної результативної дії.