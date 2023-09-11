Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Деякі гравці збірної Англії не очікували, що збірна України зуміє відібрати у них очки.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко в інтерв'ю YouTube-каналу ВЗБІРНА розповів, про що говорив із кількома гравцями збірної Англії після матчу, а також додатково прокоментував голи.

Україна — Англія 1:1 Відео голів та огляд матчу 09.09.2023

Одразу після гри Зінченко встиг поспілкуватися про результат із Кайлом Вокером і Букайо Сака.

"Всі вони були здивовані, що все ж таки ми здобули результат. Так, було дуже важко, але з підтримкою наших вболівальників нам це вдалося", – сказав українець.

Півзахисник української національної команди також поділився, кому присвятив свій гол.

"Передавав привіт своїй дочці Єві, тому що ми розмовляли перед грою і вона попросила, щоб тато передав їй привіт", – розповів гравець.

Момент голу Вокера Зінченко не бачив, тому додав, що команда розбиратиме цей результативний удар, а головний тренер Сергій Ребров вкаже на помилки.

Нагадаємо, матч між збірними України та Італії відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45. Слідкуйте за грою у нашій текстовій онлайн-трансляції.