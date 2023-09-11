Реакція Гюндогана на звільнення Фліка.
ІЛКАЙ ГЮНДОГАН, GETTY IMAGES
11 вересня 2023, 12:23
Лідер збірної Німеччини Ілкай Гюндоган відреагував на звільнення Ганса-Дітера Фліка з посади головного тренера команди.
"Хочу висловити подяку за час, проведений у команді. Флік – чудовий фахівець та людина. Дуже шкода, що ми не змогли відповісти взаємністю на його величезну довіру до нас.
Як збірна ми продовжимо ставати сильнішими й постараємося успішно виступити на домашньому чемпіонаті Європи. Бажаю Гансу-Дітеру всього найкращого", — написав Гюндоган в Інстаграм.
Німецькі ЗМІ повідомляють, що замінити Фліка може Луї ван Гал.