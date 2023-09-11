Італія

Аналізи показали підвищений рівень тестостерону у крові французького хавбека.

Центральний півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба провалив допінг-тест після матчу першого туру італійської Серії А проти Удінезе 20 серпня, який завершився розгромною перемогою "старої сеньйори". Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, аналізи 30-річного француза, які він здав після поєдинку, показали підвищений рівень тестостерону в крові гравця.

Найближчим часом очікується офіційна заява Ювентуса, яка має прояснити цю ситуацію.

Зазначимо, що цього сезону Погба провів у Серії А лише 52 хвилини на полі. У минулому — 108 хвилин.