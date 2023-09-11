Італія

Півзахисник "нерадзуррі" розповів, що у нього відбувалося в останні дні літнього трансферного вікна.

Інтернаціонале хотіли обміняти гравця збірної Албанії на півзахисника Сассуоло Максі Лопеса, але після розмови зі своїм молодим футболістом відмовилися від цієї ідеї. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport , посилаючись на інтерв‘ю Кріст’яна Асллані для Klan TV.

"Ви читали в італійських ЗМІ, про вірогідність моєї оренди, але після розмови з клубом я залишився в Інтері, що завжди було моєю великою мрією".

"Перспективи на майбутнє? Я вчуся у Чалханоглу і це допомагає мені зростати", — долав Асллані.

У цьому сезоні Кріст‘ян Асллані зіграв лише 12 хвилин в синьо-чорній футболці Інтера.