Півзахисник "нерадзуррі" розповів, що у нього відбувалося в останні дні літнього трансферного вікна.
Асллані та Чалханоглу, Getty Images
11 вересня 2023, 22:31
Інтернаціонале хотіли обміняти гравця збірної Албанії на півзахисника Сассуоло Максі Лопеса, але після розмови зі своїм молодим футболістом відмовилися від цієї ідеї. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport , посилаючись на інтерв‘ю Кріст’яна Асллані для Klan TV.
"Ви читали в італійських ЗМІ, про вірогідність моєї оренди, але після розмови з клубом я залишився в Інтері, що завжди було моєю великою мрією".
"Перспективи на майбутнє? Я вчуся у Чалханоглу і це допомагає мені зростати", — долав Асллані.
У цьому сезоні Кріст‘ян Асллані зіграв лише 12 хвилин в синьо-чорній футболці Інтера.