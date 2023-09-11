Інтернаціонале хотіли обміняти гравця збірної Албанії на півзахисника Сассуоло Максі Лопеса, але після розмови зі своїм молодим футболістом відмовилися від цієї ідеї. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport , посилаючись на інтерв‘ю Кріст’яна Асллані для Klan TV.

"Ви читали в італійських ЗМІ, про вірогідність моєї оренди, але після розмови з клубом я залишився в Інтері, що завжди було моєю великою мрією".

"Перспективи на майбутнє? Я вчуся у Чалханоглу і це допомагає мені зростати", — долав Асллані.

У цьому сезоні Кріст‘ян Асллані зіграв лише 12 хвилин в синьо-чорній футболці Інтера.