Італія

Захисник берлінського Уніона незадоволений діями колишнього клубу.

Італійський досвідчений захисник Леонардо Бонуччі подасть позов проти Ювентуса через виключення зі складу команди влітку, повідомляє сайт журналіста Джанлуки ді Марціо.

Під час передсезоння Бонуччі вимушено тренувався окремо від основної команди туринців, так як більше не входив у плани головного тренера Массіміліано Аллегрі. Гравець вважає, що таким чином Ювентус зашкодив йому.

Так, Бонуччі подасть позов до суду на колишній клуб, який, як заявляється, не створив для нього умов для тренувань, тим самим порушивши колективну угоду з Італійською асоціацією футболістів.

За даними ді Марціо, гравець працював на тренувальному майданчику клубу ввечері та у різний час від решти команди. Він ніколи не зустрічався з технічним персоналом і не міг використовувати всі можливості для тренувань.

Повідомляється, що позов може бути подано вже сьогодні. Італійський захисник додав, що у разі перемоги у суді, він скерує отримані гроші на благодійність – неурядовій організації Neuroland, яка підтримує сім'ї дітей, госпіталізованих у відділенні дитячої нейрохірургії госпіталю у Турині, а також Live Onlus, яка купує та дарує дефібрилятори спортивним клубам, школам і муніципалітетам.