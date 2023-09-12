Італія

Футболіст хоче стати тренером у подальшому.

Алессандро Дель П'єро розпочинає курс для отримання ліцензії УЄФА Pro, найвищого тренерського сертифікату, доступного в Європі - повідомляє ресурс Football Italia.

Легенда Ювентуса та Італії приєднався до інших колишніх гравців у Коверчіано в понеділок, щоб розпочати курс UEFA Pro License.

У грудні минулого року Дель П'єро вже завершив курс отримання ліцензії УЄФА A.

Курс UEFA Pro License складається з 240 годин занять на полі та поза ним, включаючи етапи тренувань з італійськими та іноземними клубами. Навчання завершується іспитами та дисертацією.