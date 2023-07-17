Італія

Італійці здобули "золото" в фінальному матчі проти португальців.

В Мальті на Національному стадіоні у Та-Алі відбувся фінальний матч чемпіонату Європи серед команд U-19. У вирішальному поєдинку зійшлись збірні Португалії та Італії.

Матч вийшов не надто видовищним, а долю чемпіонства вирішив єдиний гол на 19-й хвилині. Майкл Кайоде відгукнувся на передачу з флангу та майстерно головою пробив голкіпера португальців.

Таким чином, збірна Італії стала найсильнішою на континенті у віковій групі до 19 років уперше за 20 років.

Зазначимо, що на груповій стадії турніру Португалія розбила Італію з рахунком 5:1.