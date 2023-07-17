Італійці здобули "золото" в фінальному матчі проти португальців.
Італія - чемпіон Європи
17 липня 2023, 09:31
В Мальті на Національному стадіоні у Та-Алі відбувся фінальний матч чемпіонату Європи серед команд U-19. У вирішальному поєдинку зійшлись збірні Португалії та Італії.
Матч вийшов не надто видовищним, а долю чемпіонства вирішив єдиний гол на 19-й хвилині. Майкл Кайоде відгукнувся на передачу з флангу та майстерно головою пробив голкіпера португальців.
Таким чином, збірна Італії стала найсильнішою на континенті у віковій групі до 19 років уперше за 20 років.
Зазначимо, що на груповій стадії турніру Португалія розбила Італію з рахунком 5:1.