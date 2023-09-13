Італія

У Римі розраховують на бразильського вінгера.

Бразилець Феліпе Андерсон може невдовзі продовжити контракт із Лаціо, повідомляє римське видання Il Messaggero.

Діюча угода 30-річного правого вінгера "орлів" дійсна до кінця червня 2024 року. Клуб має намір запропонувати йому новий, чотирирічний контракт. Повідомляється, що у понеділок, 11 вересня відбулася зустріч агентів гравця і представників Лаціо.

Феліпе Андерсон приєднався до римського клубу влітку 2013 року, а у 2018-му покинув його, приєднавшись до Вест Гема. У 2021 році бразилець повернувся до Риму, погодившись на суттєве скорочення зарплати.

Il Messaggero також зазначає, що Лаціо завжди обіцяв нападнику, що одного разу він повернеться до зарплати, подібної до тієї, яку він отримував в Англії.

У цьому сезоні Феліпе Андерсон з'являвся на полі у всіх трьох стартових турах Серії А. Два його асисти допомогли Лаціо перемогти Наполі.