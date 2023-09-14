Італія

Форвард Роми поділився враженнями від першого року в столиці Італії.

Аргентинський нападник Пауло Дібала влітку минулого року перейшов із туринського Ювентуса до Роми на правах вільного агента та всього за один рік у римському колективі під орудою Жозе Моурінью став справжнім лідером атаки команди.

29-річний виконавець у своєму нещодавньому інтерв’ю розповів про власні враження від цього часу в клубі.

"Я дякую фанатам від себе та від імені команди за підтримку кожного сезону. Для нас це має принципове значення. Після такого важливого для мене сезону отримати всю цю прихильність було неймовірною допомогою, тому що я на це просто не очікував.

Я дуже мало про вас знав, але цей клуб відразу змусив мене відчути себе як удома, і це дозволяє мені краще виступати на полі. Протягом сезону я намагався віддячити вам бодай частиною того, що ви мені дали. Ми були близькі до великої перемоги, але все одно це був неймовірний рік для мене в усіх сенсах.

Я закоханий у Рим із самого дитинства. Я народився дуже далеко, я не знав цього міста, цієї країни, але те, що я побачив, мені сподобалось.

Це одне з моїх улюблених міст у світі. Моїй родині й мені тут комфортно. Я намагаюсь насолоджуватись Римом якомога більше, гуляючи його вулицями, і я сподіваюся насолоджуватися ним і в подальшому.

Щодо цього сезону, то це буде дуже довгий шлях із великою кількістю матчів. Я сподіваюсь, що матиму можливість узяти участь у всіх змаганнях, які у нас будуть на той момент. Перемоги — наша мета, у нас дуже сильна команда.

Цього літа клуб здійснив трансфери дійсно важливих гравців, і я думаю, що ми повинні продовжувати і покращувати той шлях, який ми обрали минулого року.

На жаль, нам трохи не вистачило до перемоги в Лізі Європи, але бойовий дух має бути таким, щоб завжди віддавати більше, як на тренуваннях, так і під час ігор.

Ми не дуже добре почали цей сезон, але я бував і в гірших ситуаціях, а потім все пішло добре. Я сподіваюся, що цього разу все також піде таким шляхом", — заявив аргентинський виконавець.

Дібала в попередньому сезоні зіграв 39 матчів, забивши 18 голів та віддавши вісім гольових передач.