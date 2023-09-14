Італія

Англієць поділився своїми думками напередодні дербі делла Мадонніна.

Рубен Лофтус-Чік розповів, що чекає від дербі та про свій початок кар'єри у Мілані. Півзахисник влітку перебрався з лондонського Челсі на Сан-Сіро за 16 мільйонів євро плюс додаткові бонуси.

"Інтер» сильний, але ми теж. Не можу дочекатися гри у дербі. Жиру і Лаутаро — два дуже різних гравця. Мені подобається грати з Олів'є, він дуже добре володіє м'ячем і є відмінним орієнтиром в атаці".

"Піолі хоче, щоб я фізично домінував у півзахисті. Я думаю, що однією з моїх характеристик є здатність перемагати гравців силою, швидкістю та потужністю. Італійські тренери? Я відчуваю себе добре. Вони завжди хочуть допомогти вам удосконалюватись, таке ж відчуття було в мене з Саррі та Конте".

"Після того, як я грав проти них у Лізі чемпіонів, Мілан проявив до мене інтерес. Я не надто багато думав про це, сезон у Челсі був ще довгим, але зрештою все змінилося. Це завжди був великий клуб і після розмови з Піолі я остаточно переконався у цьому" — сказав у інтерв'ю для DAZN півзахисник.

У цьому сезоні Лофтус-Чік зіграв за "россонері" 3 матчі, віддавши 2 гольові передачі.