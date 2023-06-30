Італія

Півзахисник Челсі перебрався в Серію А.

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про досягнення угоди щодо підписання півзахисника Челсі Рубена Лофтус-Чіка.

Стверджується, що сторони підписали угоду до літа 2027 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються, проте в ЗМІ фігурувала сума в районі 16 мільйонів євро відразу та чотирьох у вигляді бонусів.

Контракт Рубена із Челсі був розрахований до літа 2024 року.

У сезоні-2022/23 Лофтус-Чік провів 25 матчів в АПЛ: на його рахунку одна результативна передача.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вінгер Челсі Пулішич готовий знизити зарплату, щоб перейти до Мілана.