Італія

Гарні новини для вболівальників "россонері".

Стефано Піолі та Мілан можуть зітхнути з полегшенням після того, як Олів'є Жиру повернувся до тренувань команди без жодних обмежень. Про це повідомляє Football Italia.

36-річний француз був змушений залишити розташування збірної Франції після того, як отримав травму щиколотки у відбірковому матчі Євро-2024 проти Ірландії.

Очікується, що французький нападник вийде у стартовому складі проти "нерадзуррі" у субботу 16 вересня.

У цьому сезоні 36-ти річний нападник демонструє топовий рівень футболу, забивши 4 голи та віддавши 1 гольову передачу у 3 зіграних матчах.

А ось, що сказав Олів'є Жиру про свого партнера по Мілану.