Італія

Інтер підходить до завтрашнього дербі на тлі перемог в стартових 3-х турах.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі відповів на питання журналістів перед міланським дербі.

"Вони, як і ми, справили гарне враження у перших матчах. Ми граємо лише четвертий ігровий день чемпіонату, але це той матч, який хочемо провести добре. Перемога над Міланом дуже багато значить для клубу та наших вболівальників. Хлопці максимально підготувалися до цього особливого матчу. Перемога була б хорошим сигналом у боротьбі за чемпіонство.

Ми усвідомлюємо, що через міжнародну перерву попрацювали не на повну потужність і нам довелося дати час на відновлення тим, хто їздив грати за свої збірні. Гравцям необхідно зберігати спокій та добре відпочити, щоб завтра викластися на повну.

Мілан організована, добре тренована команда, яка, порівняно з минулим, стала більш фізично розвиненою. Вони заслужено виграли перші три гри, як і ми, і це додало впевненості обом командам.

Фраттезі? Це гравець, якого ми всі хотіли бачити у Інтері, він добре вписався і добре працює зі своїми партнерами по команді протягом двох місяців. Мені доведеться зробити вибір і я радий, що він в мене є. Фраттезі та Барелла разом? Такі проблеми... Вони вже грали в передсезонці, в Японії та в лізі під час матчу. В них схожі характеристики, але вони можуть співіснувати разом на полі. Я завжди роблю вибір на користь Інтера.

Наша ціль? Цього сезону знову зіграти 57 ігор. Ми тут, щоб вигравати трофеї: ми працюємо, щоб вигравати трофеї".- приводить слова італійсько фахівця сайт La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що Інтер вигравав міланське дербі в останніх 4-х зустрічах з загальним рахунком 7:0.

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