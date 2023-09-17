Інтер планує запропонувати Генріху Мхітаряну новий контракт. 

Як повідомляє Calciomercato.com, в Інтері впевнені, що півзахисник все ще є ключовим елементом команди Індзагі. 

Поточна угода 34-річного гравця завершується після цього сезону, ідея полягає в тому, щоб запропонувати йому продовжити угоду на один рік до червня 2025 року. 

Футболіст став одним з героїв міланського дербі, забивши дубль та віддавши один асист, а минулого сезону він провів 44 матчі у чемпіонаті та Лізі чемпіонів і забив 5 м'ячів. 