Італія

Керівництво "нерадзуррі" висловлює довіру італійцю.

47-річний Сімоне Індзагі продовжив контракт з Інтером до червня 2025 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

Попередня угода італійця була розрахована до червня 2024 року. Він очолює Інтер з червня 2021 року.

Індзагі привів клуб до чотирьох трофеїв: двох кубків Італії та двох Суперкубків (2021/22, 2022/23). Цей сезон "нерадзуррі" розпочали трьома перемогами у Серії А, які наразі дозволяють очолювати турнірну таблицу.