Італія

Команди продемонстрували видовищний футбол.

У рамках 4 туру Серії А Фіорентина на заповненому Артеміо Франкі приймала Аталанту. Перед стартовим свистком арбітра матчу Лукі Паретто "фіалки" займали 9 сходинку італійського чемпіонату, набравши 4 пункти. В той самий час "бергамаскі" посідали 7 сходинку Серії А, маючи у своєму активі 2 перемоги та 6 набраних очок.

Фіорентина — Аталанта 3:2

Голи: Бонавентура 35, Мартінес 45, Куаме 76 — Копмейнерс 20, Лукман 53

Фіорентина: Терраччьяно, Додо (Бірагі 74), Міленкович, Кварта, Парізі, Данкан (Барак 88), Мандрагора (Артур 63), Бонавентура, Н. Гонсалес (Куаме 63), Нзола (Бельтран 74), Брекало

Аталанта: Карнезеккі, Толой, Скальвіні, Колашинац, Дзаппакоста (Зортеа 59), Де Роон, Коопмейнерс (Адопо 74), Руджері (міранчук 80), Едерсон, Де Кетеларе (Скамакка 59), Лукман (Пашаліч 59)

Попередження: Парiзi — Де Роон, Зорте.

Після зігранного матчу команда Віченцо Італіяно набирає 7 пунктів, випереджаючи свого сьогоднішнього суперника на один заліковий бал.