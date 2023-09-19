Італія

Ексгравець Вільярреала був близький до переїзду в Італію.

Сенегальський центральний нападник Ніколас Джексон був близький до переходу у Мілан, повідомляє італійський портал calciomercato.

За словами агента Діомансі Камара, який представляє інтереси Джексона, під час виступів за Вільярреал сенегалець мав чимало різних пропозицій.

"Ми були близькі до підписання контракту з Міланом, але потім з'явився Челсі, і ми пішли туди", — розповів Камара.

Лондонський клуб віддав за 22-річного гравця 37 мільйонів євро. Сенегалець підписав контракт, розрахований до липня 2031 року. Він вже відіграв за нову команду шість матчів, в яких відзначився одним голом.