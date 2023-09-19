Ексгравець Вільярреала був близький до переїзду в Італію.
Ніколас Джексон, Getty Images
19 вересня 2023, 11:24
Сенегальський центральний нападник Ніколас Джексон був близький до переходу у Мілан, повідомляє італійський портал calciomercato.
За словами агента Діомансі Камара, який представляє інтереси Джексона, під час виступів за Вільярреал сенегалець мав чимало різних пропозицій.
"Ми були близькі до підписання контракту з Міланом, але потім з'явився Челсі, і ми пішли туди", — розповів Камара.
Лондонський клуб віддав за 22-річного гравця 37 мільйонів євро. Сенегалець підписав контракт, розрахований до липня 2031 року. Він вже відіграв за нову команду шість матчів, в яких відзначився одним голом.