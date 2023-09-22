Італія

Football.ua анонсує матчі чергового туру чемпіонату Італії.

У п'ятому турі чемпіонату Італії немає центральних матчів, але є на що подивитися. Дженоа Руслана Маліновського на виїзді зіграє проти Лечче, Мілан намагатиметься набрати три очки проти Верони, Ювентус зійдеться з Сассуоло, Інтер зіграє проти Емполі Віктора Коваленка та інші ігри.

Серія А. 5-й тур

Салернітана — Фрозіноне

П'ятниця, 22 вересня, 19:30

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Матчі між цими двома командами останніми роками були не багаті на голи, а Салернітана останнім часом не вражає в атаці.

В останніх п'яти зустрічах між Салернітаною та Фрозіноне було забито лише чотири голи, у тому числі дві нічиї 0:0, а в останніх двох матчах Серії А господарі грали внічию.

прогноз 1:1

Лечче — Дженоа

П'ятниця, 22 вересня, 21:45

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Лечче — одна з трьох команд, яка ще не програвала в Серії А цього сезону, поряд з міланським Інтером та Ювентусом.

При цьому, Лечче в цілому є зручним суперником для Дженоа, тому команда Руслана Маліновського навряд чи хоче зіпсувати цю статистику.

прогноз 1:0

Мілан — Верона

Субота, 23 вересня, 16:00, стадіон Сан-Сіро, Мілан. Арбітр зустрічі — Маттео Маркетті

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Мілан значно поступився Інтеру в дербі (1:5), внаслідок чого від "россонері" чекають лише перемоги у майбутньому матчі. Ускладнює ситуацію те, що міланський клуб у вівторок грав у Лізі чемпіонів. Чи зможе колектив Стефано Піолі витримати темп в три гри за тиждень?

У будь-якому випадку, проти Верони просто не буде, а цей клуб поки що лише раз програв у поточному розіграші Серії А.

Орієнтовні склади:

Мілан: Меньян – Калабрія, Томорі, К'єр, Ернандес – Муса, Крунич, Рейндерс – Пулішич, Жиру, Леау.

Верона: Монтіпо – Давидович, Гієн, Маньяні – Фараоні, Гонгла, Дуда, Лазович – Мбула, Нгонге, Джурич.

прогноз 1:0

Сассуоло — Ювентус

Субота, 23 вересня, 19:00, стадіон Мапеї, Реджо-нель-Емілія. Арбітр зустрічі — Андреа Коломбо

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

На сьогоднішній день Сассуоло програв шість разів у 10 домашніх матчах Серії А проти Ювентуса та виграв лише двічі. Результати Сассуоло у матчах із "б'янконери" виглядають досить похмуро.

Крім того, "б'янконері" вирушають до Реджо-Емілії після трьох перемог у перших чотирьох матчах чемпіонату.

Тільки фаворит на скудетто Інтер знаходиться вище за Ювентус в турнірній таблиці Серії А.

Орієнтовні склади:

Сассуоло: Краньо – Тольян, Віті, Ерлич, Вина – Рачич, Енріке – Берарді, Байрамі, Лауренте – Пінамонті.

Ювентус: Щесни – Гатті, Бремер, Данило – Маккенні, Міретті, Локателлі, Рабьо, Костич – К'єза, Влахович.

прогноз 1:2

Лаціо — Монца

Субота, 23 вересня, 21:45

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Лаціо прийматиме Монцу на стадіоні Олімпіко в суботу, прагнучи повернутися до переможного шляху в Серії А після невдалого старту.

Римський клуб ледь не зазнав четвертої поразки у п'яти поєдинках у всіх змаганнях, перш ніж Іван Проведель зрівняв рахунок із Атлетіко Мадрид у вівторок і допоміг своїй команді заробити очко, тоді як гості зіграли внічию з Лечче (1:1) у четвертому ігровому тижні.

прогноз 2:0

Емполі — Інтер

Неділя, 24 вересня, 13:30, стадіон Карло Кастеллані, Емполі. Арбітр зустрічі — Маттео Марсенаро

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Після вдалого завершення минулого сезону та забезпечення третього сезону поспіль у Серії А, у поточній кампанії справи в Емполі вкрай погані. Чотири поразки з чотирьох – і жодного забитого гола – що зробило Паоло Дзанетті першим тренером, звільненим цього сезону. Візит Інтера — це, мабуть, останнє, що потрібне "адзуррі" у цей важкий час.

У минулому матчі проти Роми Віктор Коваленко не з'явився на полі, але, можливо, отримає ігрові хвилини у цій зустрічі.

Орієнтовні склади:

Емполі: Беріша — Ебуехі, Ісмаїлі, Луперто, Пеццелла — Малех, Грассі, Бастоні — Балданзі, Дестро, Камб'ягі.

Інтер: Зоммер – Павар, де Врей, Ачербі – Думфріс, Мхітарян, Барелла, Фраттезі, Дімарко – Тюрам, Мартінес.

прогноз 0:3

Аталанта — Кальярі

Неділя, 24 вересня, 16:00, стадіон Гевісс, Бергамо. Арбітр зустрічі — Ерманно Фелічіані

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Аталанта поки що не досягла максимальної форми цього сезону, а Джан П'єро Гасперіні прагне стабільних результатів. Дві перемоги та дві поразки у перших чотирьох матчах чемпіонату наголошують на їхніх проблемах зі стабільністью.

Але ці вихідні дають шанс заробити ще три очки і, можливо, розпочати сезон із домінуючої домашньої перемоги. У той же час Кальярі — одна з трьох команд, які ще мають виграти матч чемпіонату в сезоні-2023/24.

прогноз 2:0

Удінезе — Фіорентина

Неділя, 24 вересня, 16:00

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Початок сезону в Серії А видався розчаровуючим для обох клубів, і прогнози на матч Удінезе та Фіорентини припускають, що на цих вихідних на нас чекає рівний матч.

прогноз 1:1

Болонья — Наполі

Неділя, 24 вересня, 19:00, стадіон Ренато Даль-Ара, Болонья. Арбітр зустрічі — Джованні Айрольді

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Захист титулу у Наполі не відбувається гладко у перші кілька тижнів сезону. Після послідовних перемог у перших двох матчах, неаполітанський клуб набрав лише одне очко у двох наступних матчах.

Поїздка до Болоньї має дати підопічним Гарсії шанс здобути ще одну перемогу на виїзді, а цього сезону колектив Тьяго Мотти здобув перемогу лише одного разу.

Орієнтовні склади:

Болонья: Скорпуски – Де Сільвестрі, Беукема, Лукумі, Крістіансен – Ебішер, Фройлер – Ндоє, Фергюсон, Карлссон – Зіркзеє.

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Естігор, Жезус, Олівейра – Ангісса, Ельмас, Політано – Зеліньскі, Осімген, Распадорі.

прогноз 1:2

Торіно — Рома

Неділя, 24 вересня, 21:45, стадіон Гранде-Торіно, Турін. Арбітр зустрічі — Марко Гіда

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Команда Івана Юрича впевнено розпочала новий сезон Серії А. Торіно на даний момент посідає сьоме місце у Серії А із сімома очками у чотирьох матчах. Вони відстають всього на одне очко від Лечче, який займає четверте місце, і на п'ять очок від міланського Інтера, що лідирує.

Рома на даний момент посідає 12 місце у турнірній таблиці з чотирма очками у чотирьох матчах. Команда Моурінью відстає від Лечче, який займає четверте місце, на чотири очки і від міланського Інтера на вісім балів.

Нагадаємо, що на минулих вихідних Рома обіграла Емполі вдома з рахунком 7:0 у Серії А.

Орієнтовні склади:

Торіно: Мілінкович-Савич – Шурс, Буонджорно, Родрігес – Белланова, Річчі, Тамезе, Лазаро – Влашич, Радонич – Сапата.

Рома: Патрісіу – Манчіні, Ндіка, Льоренте – Крістенсен, Бове, Крістанте, Ауар, Спінаццола – Дібала, Лукаку.

прогноз 1:2

Турнірна таблиця