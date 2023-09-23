Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 22 вересня 2023 року, 21:45.

У поєдинку п’ятого туру італійської Серії A генуезька Дженоа наприкінці гостьової зустрічі програла Лечче.

Футболісти Альберто Джилардіно цілком непогано виглядали в першому таймі з м’ячем, проте знову не могли завдати ударів по чужих воротах.

Усе значно погіршилось для "грифонів" тоді, коли на 36 хвилині захисник Аарон Мартін отримав друге попередження та вимушено залежав поля.

І хоча гості потім усе одно продовжували боротьбу, на 83 хвилині вони все є таки пропустили вирішальний гол від Ремі Удена.

Український півзахисник Руслан Маліновський з’явився на полі на 89 хвилині, але не встиг запам’ятатись якісними діями.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лечче — Дженоа 1:0 у 5 турі італійської Серії A-2023/24:

Лечче — Дженоа 1:0

Голи: Уден, 83

Лечче: Фальконе — Жандре, Понграчич, Туба, Галло (Доргу, 60) — Каба (Сансоне, 79), Рамадані, Рафья (Уден, 60) — Алмквіст, Крстович (Блен, 87), Стрефецца (Пікколі, 79)

Дженоа: Мартінес — Де Вінтер (Васкес, 46), Бані, Дрегушін, Мартін — Сабеллі (Маліновський, 89), Бадель (Хефті, 76), Стротман, Френдруп — Ретегі (Екубан, 76), Гюдмюндссон (Пушкаш, 89)

Попередження: Алмквіст, 59 — Де Вінтер, 7, Мартін, 9

Вилучення: Мартін, 36