Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 23 вересня 2023 року, 21:45.

У поєдинку п’ятого туру італійської Серії A римський Лаціо на власному полі не зміг подужати Монцу.

Команда Мауріціо Саррі негостинно зустріла суперників швидким голом, але за поганою звичкою цього сезону подібний розвиток подій радше дозволив "орлам" занадто розслабитись.

Вони знову пропустили м’яч у відповідь ще в першому таймі, від чого не змогли оговтатись навіть після перерви, тоді як суперники хоча б влучали в площину чужих воріт.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лаціо — Монца в 5 турі італійської Серії A:

Лаціо — Монца 1:1

Голи: Іммобіле, 12 (з пенальті) – Гальярдіні, 36.

Лаціо: Проведель, Марушич, Патрік, А. Романьолі, Хюсай (Лука Пеллегріні 55), Гендузі (Весіно 55), Катальді (Ровелла 76), Луїс Альберто, Ісаксен (Феліпе Андерсон 55), Іммобіле, Дзакканьї (Педро 76).

Монцa: Ді Грегоріо, Іццо (Д'Амброзіо 69), Марі, А. Карбоні, Чуррія (Бірінделлі 78), Пессіна, Гальярдіні, Кірьякопулос, Кольпані (Акпа Акпро 84), Мота (Віньято 69), Коломбо (Марич 84).

Попередження: Ровелла 88 — Іццо 38, Мота 40.