Італія

Керманич Лаціо прокоментував нічию проти Монци.

Римський Лаціо в домашньому поєдинку п’ятого туру італійської Серії A проти Монци вчергове в цьому сезоні втратив очки.

Лаціо — Монца 1:1 Відео гола та огляд матчу Серії A

Після завершення гри головний тренер "орлів" Мауріціо Саррі оцінив виступ своєї команди в цій зустрічі.

"На початку сезону багато речей у нас не відбуваються належним чином, ми створюємо якісь моменти, але все одно залишаємось не дуже небезпечними.

Ліга чемпіонів забрала чимало психологічної енергії в наших футболістів, але це не може бути виправданням цьому результату, тому що ми самі зробили все, щоб опинитись у тій ситуації, у якій опинились.

На відтинку поміж двома голами ми були пасивними, після чого в нас було кілька гольових моментів, але ми їх не реалізували. Були якісь перспективні ситуації біля чужих воріт, але ми перебуваємо в такому моменті форми, коли багато речей нам просто не вдаються. Важко швидко і безболісно позбутись цього тягаря. Але ми повинні працювати краще, без сумніву.

Зараз пріоритетом є отримання належного результату будь-яким способом, щоб зняти зайву напругу та створити ентузіазм перемагати й надалі в футболістів.

Ми повинні покращити нашу атаку в плані рівня загрози для суперників, тому що ми створюємо недостатньо моментів. У фазі оборони є деякі позитивні моменти, але міцності зразка минулого року немає.

Кожна команда має певні характеристики, тому концентруватись лише на самій красі гри було б самогубством. Я шукаю більшої організації. Я нічого докорінно не змінював після минулого сезону, бо, якщо вже твої гравці добре вміють робити певні речі, а ти змушуєш їх робити все по-інакшому, ти зазнаєш невдачі.

Лаціо в поточному стані не грає погано, його можна звинуватити тільки в тому, що він не дуже небезпечний для суперників. Але точно не в тому, що ця команда грає погано", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі римський Лаціо зіграє домашній матч проти Торіно.