Інтер мінімально обіграв Емполі в гостях. Єдиний гол забив Федеріко Дімарко на початку другої половини зустрічі. 

Міланський колектив продовжжує очолювати таблицю після 5 турів. Тосканці поки не набрали жодного залікового балу. 

Емполі — Інтер 0:1 

Гол: Дімарко, 51 

Емполі: Беріша — Ебуехі, Ісмаїлі (Валукєвич, 51), Луперто, Пеццелла — Марін (Фацціні, 69), Раноккія (Грассі, 69), Малех — Бальданці — Камб'ягі (Дестро, 79), Шпенді (Канчелльєрі, 79) 

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (Де Врей, 71) — Дарміан, Фраттезі (Барелла, 71), Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко (Аугусто, 81) — Мартінес (Арнаутович, 72), Тюрам (Санчес, 81) 

Попередження: Пеццелла, Мале — Ачербі, Бастоні 