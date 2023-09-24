Завершився матч чемпіонату Італії.
Емполі - Інтер - Getty Images
24 вересня 2023, 15:31
Інтер мінімально обіграв Емполі в гостях. Єдиний гол забив Федеріко Дімарко на початку другої половини зустрічі.
Міланський колектив продовжжує очолювати таблицю після 5 турів. Тосканці поки не набрали жодного залікового балу.
Емполі — Інтер 0:1
Гол: Дімарко, 51
Емполі: Беріша — Ебуехі, Ісмаїлі (Валукєвич, 51), Луперто, Пеццелла — Марін (Фацціні, 69), Раноккія (Грассі, 69), Малех — Бальданці — Камб'ягі (Дестро, 79), Шпенді (Канчелльєрі, 79)
Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (Де Врей, 71) — Дарміан, Фраттезі (Барелла, 71), Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко (Аугусто, 81) — Мартінес (Арнаутович, 72), Тюрам (Санчес, 81)
Попередження: Пеццелла, Мале — Ачербі, Бастоні