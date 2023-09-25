Італія

Обурення нападника може зіграти з ним злий жарт.

У матчі п'ятого туру Серії А Наполі зіграв унічию з Болоньєю (0:0).На 86-й хвилині зустрічи замість нападника "партенопейців" Віктора Осімгена на поле вийшов Джованні Сімеоне. Осімгену це не сподобалося, через що він посварився з головним тренером Руді Гарсією.

Неаполітанський клуб може оштрафувати гравця за неналежну поведінку. У клубі вважають, що його жест був надто відвертим. Про це повідомляє сайт getfootballnewsitaly.com.

Також зазначається, що капітан Наполі Джованні Ді Лоренцо поговорив з Осімгеном про цю ситуацію. Розмова була досить жорсткою, вона відбулася відразу після гри з Болоньєю у роздягальні.

Сьогодні між Гарсією та Осімгеном запланована зустріч на базі клубу.

Наразі, діючий чемпіон Італії під керівництвом Руді Гарсії йде на сьомій сходинці Серії А, маючи у своєму активі вісім пунктів після п'яти зіграних турів.

Віктор Осімген у цьому сезоні Серії А зіграв всі п'ять матчів, відзначившись трьома голами.