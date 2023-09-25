Італія

Джунтолі досить давно почав спостерігати за гравцем.

Французький лівий вінгер Сассуоло Арман Лор'єнте цікавить спортивного директора туринського Ювентуса Крістіано Джунтолі, заявив у розмові зі sportitalia.com агент гравця Роберто Мелоні.

Мелоні розповів, що Джунтолі подобається француз, але зараз Ювентус має іншу стратегію та спосіб гри, ніж у Лор'єнте.

"Повторюся, Джунтолі він подобається, він стежить за ним з часів свого перебування у Наполі. Сезон довгий, і трансферні вікна також", — зазначив агент.

Мелоні також запитали, чи були інші клуби Серії А зацікавлені у підписанні вінгера Сассуоло.

"Цього літа ми досить спокійно та прямолінійно говорили про наші плани, а саме — відновлення після важкої травми", — розповів він.

У туринського Ювентуса через фінансові обмеження було тихе літнє трансферне вікно, але досягнення місця у Лізі чемпіонів у цьому сезоні могло б дозволити їм трохи більші витрати.

У цьому сезоні 24-річний Лор'єнте з'являвся у всіх 5-ти стартових поєдинках Сассуоло у Серії А. Він забив у ворота Ювентуса цими вихідними. Портал transfermarkt оцінює гравця у 18 мільйонів євро.