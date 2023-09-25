Італія

Англієць відмінно грає на Сан-Сіро.

Захисник італійського Мілану Фікайо Томорі не хоче залишати клуб. Про це повідомляє твіттер DeadlineDay Live з посиланням на Calciomercato.

Влітку ПСЖ було дуже зацікавлене у трансфері захисника збірної Англії. Перед офіційним зверненням до Мілану, "парижани" вирішила зв'язатися безпосередньо з гравцем, щоб дізнатися його думку стосовно переходу. Але Томорі відразу відхилив пропозицію чемпіона Франції.

Діючий контракт футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює Фікайо Томорі у 40 млн. євро.

У цьому сезоні, за Мілан, англієць зіграв п'ять матчів.