Англієць відмінно грає на Сан-Сіро.
Томорі, Getty Images
25 вересня 2023, 20:38
Захисник італійського Мілану Фікайо Томорі не хоче залишати клуб. Про це повідомляє твіттер DeadlineDay Live з посиланням на Calciomercato.
Влітку ПСЖ було дуже зацікавлене у трансфері захисника збірної Англії. Перед офіційним зверненням до Мілану, "парижани" вирішила зв'язатися безпосередньо з гравцем, щоб дізнатися його думку стосовно переходу. Але Томорі відразу відхилив пропозицію чемпіона Франції.
Діючий контракт футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює Фікайо Томорі у 40 млн. євро.
У цьому сезоні, за Мілан, англієць зіграв п'ять матчів.