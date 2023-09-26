Італія

Football.ua анонсує матчі чергового туру чемпіонату Італії.

У шостому турі італійської Серії А пройде низка поєдинків, а Football.ua представляє анонс на всі матчі.

Тур:

Ювентус — Лечче

Вівторок, 26 вересня, 21:45

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Після поразки від Сассуоло (2:4) Ювентус намагатиметься повернутися на переможну стежку. Туринський клуб йде в зоні топ-4 і, як мінімум, не має наміру знижувати планку.

Новачок Серії А в особі Лечче несподівано вдало розпочав сезон: 3 перемоги та 2 нічиї. При цьому ще не було поразок. І дивним чином, але ці команди зараз сусіди у турнірній таблиці – Лечче випереджає туринців на один пункт.

В останніх трьох матчах у всіх турнірах Ювентус перемагав Лечче, і можна припустити, що так буде і цього разу.

Орієнтовні склади:

Ювентус: Щесни – Гатті, Бремер, Данило – Маккенні, Міретті, Локателлі, Рабіо, Камбьясо – Влахович, Мілік.

Лечче: Фальконе – Венуті, Понграчич, Баширотто, Галло – Каба, Рададані, Раф'я – Алмквіст, Крстович, Стрефецца.

прогноз 1:0

Кальярі — Мілан

Середа, 27 вересня, 19:30

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Після жахливої поразки в дербі від Інтера Мілан здобув непросту перемогу над Вероною з мінімальним рахунком (1:0). Тепер "россонері" зіграють проти новачка Серії А Кальярі, який за п'ять ігор зумів набрати лише два очки та йде на передостанньому місці у турнірній таблиці.

Статистика говорить в користь "россонері". Щобільше, колектив Стефано Піолі не пропускав в 6 з останніх 7 матчів проти Кальярі у всіх турнірах.

Букмекери також схиляються до перемоги Мілана.

Орієнтовні склади:

Кальярі: Радунович – Хацидіакос, Доссена, Оберт – Дзаппа, Нандес, Макуамбу, Сулемана, Аугелло – Петанья, Лувумбо.

Мілан: Спортьєлло – Флоренці, Тіав, Томорі, Ернандес – Лофтус-Чік, Рейндерс, Втечі – Пулішич, Йовіч, Леау.

прогноз 1:2

Емполі — Салернітана

Середа, 27 вересня, 19:30

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Становище Емполі вкрай важке. Команда Віктора Коваленка у п'яти матчах має п'ять поразок. І на цьому етапі не видно світла в кінці тунелю.

Справи у Салернітани йдуть теж не найкращим чином, але ця команда йде хоча б не в зоні вильоту і має можливість поповнити свою скарбничку трьома очками проти явного аутсайдера цього сезону.

Орієнтовні склади:

Емполі: Бериша – Ебуехі, Валюкевич, Луперто, Пеццела – Марін, Ранокья, Малех – Бальданці – Шпенді, Камбіагі.

Салернітана: Очоа – Дьомебер, Фасіо, Пірола – Маццоккі, Мартегані, Маджоре, Брадарич – Кандрева, Кастанос – Кабраль.

прогноз 0:1

Верона — Аталанта

Середа, 27 вересня, 19:30

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Аталанта розпочала сезон не найкращим чином, але колектив Джан П'єро Гасперіні знаходиться лише в одному пункті від зони Ліги чемпіонів. Статистика каже за "богиню": в останніх трьох гостьових іграх у всіх турнірах Аталанта винятково перемагала Верону.

Що стосується Верони, то команда знаходиться в середині турнірної таблиці із сімома очками після п'яти турів. Букмекери вірять у перемогу Аталанти.

Орієнтовні склади:

Верона: Монтіпо — Маньяні, Гієн, Давидович — Фараоні, Фолоруншо, Гонгла, Лазович — Дуда, Нгонге — Бонаццолі

Аталанта: Муссо – Пікколі, Скальвіні, Колашинац – Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Руджері – Копмейнерс – Лукман, де Кетеларе.

прогноз 1:3

Лаціо — Торіно

Середа, 27 вересня, 21:45

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Лаціо жахливо розпочав сезон — чотири очки за п'ять ігор. Вже є три поразки, що говорить про погану форму команди. При цьому єдина перемога припала в грі проти чинного чемпіона Наполі (2:1), що досить дивно з огляду на результати команди проти менш іменитих суперників.

Щодо Торіно, то клуб після п'яти ігор набрав вісім очок і знаходиться в середині турнірної таблиці.

За версією букмекерів, Лаціо — фаворит зустрічі, але й у Торіно є непогані шанси зачепитися за очки.

Орієнтовні склади:

Лаціо: Проведел – Марушич, Казале, Патрік, Хісай – Камада, Весіно, Альберто – Андерсон, Іммобіле, Педро.

Торіно: Мілінкович-Савіч – Схуурс, Буонджорно, Родрігес – Белланова, Іліч, Річі, Лазаро – Радоньїч, Влашич – Сапата.

прогноз 2:1

Наполі — Удінезе

Середа, 27 вересня, 21:45

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Чинний чемпіон Італії Наполі на старті кампанії виглядає непереконливо. Поразка від Лаціо, нічиї з Дженоа та Болонею. На цей момент колектив Руді Гарсії виглядає не найкращим чином, а також у тренера відбувся невеликий конфлікт з Віктором Осімгеном, який, на щастя, завершився без ескалації.

Щодо Удінезе, то команда йде в зоні вильоту, маючи у своєму активі три очки після п'яти турів. При цьому в Удіні дві поразки.

Букмекери вважають очевидним фаворитом зустрічі Наполі.

Орієнтовні склади:

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Остігар, Натан, Руї – Ангісса, Лоботка, Зелінськи – Політано, Осімген, Кварацхелія.

Удінезе: Сільвестрі – Перес, Бійол, Крістенсен – Ебоселе, Самарджич, Уолес, Ловрич, Камара – Товен, Лукка.

прогноз 2:0

Інтер — Сассуоло

Середа, 27 вересня, 21:45

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Інтер впевнено розпочав сезон і набрав максимальний результат – 15 очок за п'ять ігор. Майбутній матч проти Сассуоло не повинен бути великою проблемою для "нерадзурі", однак у минулому турі гості здивували Ювентус, відправивши у його ворота чотири голи та здобувши перемогу.

Проте статистика говорить за Інтер: в 6 з останніх 7 матчів у всіх турнірах "нерадзурі" обігравали Сассуоло. Крім того, колектив Сімоне Індзагі відіграв на нуль 5 з 6 останніх матчів у чемпіонаті.

Орієнтовні склади:

Інтер: Зоммер – Дарміан, де Врей, Ачербі – Думфріс, Фраттезі, Чалханоглу, Барелла, Дімарко – Тюрам, Мартінес.

Сассуоло: Краньо – Тольян, Ерліч, Трессорді, Вінья – Болока, Енріке – Берарді, Байрамі, Лор'янте – Пінамонті.

прогноз 2:0

Монца — Болонья

Четвер, 28 вересня, 19:30

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Орієнтовні склади:

Монца: Ді Грегоріо — Іццо, Марі, Калдірола — Бірінделлі, Пессіна, Гальярдіні, Чюррія — Ковпані — Мота, Коломбо.

Болонья: Скорупські – Сільвестрі, Букема, Калафьорі, Крістіасен – Ебішер, Фройлер – Орсоліні, Фергюсон, Карлссон – Зіркзеє.

Фрозіноне — Фіорентина

Четвер, 28 вересня, 19:30

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

За винятком матчу проти Інтера (0:4), Фіорентина добре розпочала сезон: 3 перемоги та 1 нічия. "Фіалки" зіграють проти Фрозіноне на виїзді, і це буде непростий поєдинок. Господарі поля набрали 8 очок після п'яти турів та впевнено йдуть у серединці турнірної таблиці.

За версією букмекерів, шанси на перемогу у Фіорентини вищі, проте не варто недооцінювати Фрозіноне.

Орієнтовні склади:

Фрозіноне: Тураті – Ойно – Околі, Романьолі, Маркіца – Маццителлі, Барренечеа, Брешіані – Суле, Кеддіра, Казо.

Фіорентина: Терраччано – Кайоде, Міленкович, Мартінес, Бірагі – Лопес, Артур – Куаме, Бонавентура, Брекало – Нзола.

прогноз 1:1

Дженоа — Рома

Четвер, 28 вересня, 21:45

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

На старті сезону колектив Жозе Моурінью не вражає: дві поразки, дві нічиї та лише одна перемога. Це при тому, що в попередньому турі римляни втратили перемогу над Торіно наприкінці зустрічі. Португальському фахівцю потрібно щось вигадати, адже старт сезону на даному етапі провальний.

Щодо Дженоа, то команда йде не в зоні вильоту, і це вже плюс. Проте, чотири очки після п'яти турів – не найкращий результат. Сподіватимемося, що у команди Руслана Малиновського незабаром справи підуть краще.

За версією букмекерів, Рома — фаворит зустрічі, проте Дженоа цілком здатний зачепитися за очки проти "джалоросі".

Орієнтовні склади:

Дженоа: Мартінес – Вінтер, Бані, Драгусін, Васкес – Сабеллі, Стротман, Бадель, Френдуп – Ретегі, Гудмудссон.

Рома: Патрісіу – Манчіні, Льоренте, Ндіка – Крістенсен, Крістанте, Паредес, Ауар, Спінаццола – Дібала, Лукаку.

прогноз 2:2

Турнірна таблиця: