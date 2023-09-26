Італія

Туринський клуб виявляє інтерес до двох виконавців.

Ювентус виявляє інтерес до П'єр-Еміля Гейб'єрга, повідомляє Corriere della Sera.

За інформацією джерела, ще минулого літа "б'янконери" хотіли підписати півзахисника, але не вдалося.

Тепер Ювентус хоче підписати Гейб'єрга на заміну Полю Погба, який дискваліфіковано через позитивну допінг-пробу.

Крім того, Ювентус також виявляє інтерес до Кефрема Тюрама з Ніцци.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко, Манчестер Юнайтед та Ньюкасл зацікавлені у Рабьо.