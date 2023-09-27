Італія

Відбулися матчі шостого туру італійського чемпіонату.

Сьогодні, 27 вересня, відбулися матчі сьомого туру італійської Серії А.

У першому матчі Мілан у гостях обіграв Кальярі з рахунком 3:1. Перемогу "россонері", які пропустили першими від Зіту Лувумбу, принесли забиті м'ячі у виконанні Ноа Окафора, Фікайо Томорі та Рубена Лофтус-Чіка.

Після шести ігор Мілан піднявся на друге місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 15 очок, а у Кальярі два бали та останній рядок.

Кальярі — Мілан 1:3

Голи: Лувумбу, 29 — Ноа Окафор, 40, Томорі, 45, Лофтус-Чік, 60.

Кальярі: Радунович — Куфалідіс, Доссена, В'єтеска (Орістаніо, 46) — Аугелло, Сулемана (Віола, 67), Макумбу (Дейола, 84), Нандес, Дзаппа (Ді Пардо, 81) — Лувумбу, Петанья (Шомуродов, 67).

Мілан: Спортьєлло — Ернандес (Бартезагі, 84), Томорі, Тіав, Флоренці — Рейндерс (Муса, 59), Адлі (Побега, 58), Лофтус-Чік — Пулішич (Ромеро, 69), Чуквезе (Леау, 69), Ноа Окафор.

Попередження: В'єтеска, Дзаппа, Орістаніо — Лофтус-Чік.

У другій зустрічі Аталанта у гостях мінімально обіграла Верону з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на 13 хвилині, а його автором став Тен Копмейнерс.

Аталанта набрала 12 очок і піднялася на четверте місце у Серії А, а у Верони сім балів та 10 позиція.

Верона — Аталанта 0:1

Гол: Копмейнерс, 13.

Верона: Монтіпо — Давідович, Гін, Маньяні — Терраччано, Дуда (Сапонара, 73), Хонгла (Сердар, 83), Фараоні (Лазович, 58) — Фолоруншо, Нгонге (Анрі, 73), Бонаццолі (Суслов, 57).

Аталанта: Карнесеккі — Колашинац, Джимсіті, Толой (Скальвіні, 78) — Руджері (Паломіно, 89), Лоренсо, де Рон, Гольм (Гатебур, 46) — Лукман (Де Кетеларе, 46), Копмейнерс, Пашалич (Міранчук, 72).

Попередження: Нгонге, Фолоруншо — Лоренсо, де Рон, Джимсіті, Толой.

Насамкінець Емполі на своєму полі здобув перемогу над Салернітаною з рахунком 1:0. Перемогу команді, де виступає українець Віктор Коваленко, приніс забитий м'яч у виконанні Томмазо Бальданці на 34 хвилині зустрічі. Віктор весь матч просидів на лаві запасних.

Для Емполі це перша перемога у сезоні та перші три очки, що піднімає їх на 19 місце, а у Салернітани така ж кількість балів та 18 рядок.

Емполі — Салернітана 1:0

Гол: Бальданці, 34.