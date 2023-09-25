Італія

Команда перебуває у поганій формі.

Результати Емполі у перших п'яти поєдинках призвели до встановлення історичного антирекорду у вищому дивізіоні Італії, повідомляє OptaPaolo.

Емполі — Інтер 0:1 Відео гола та огляд матчу 24.09.2023

Після мінімальної поразки від Інтера вчора, 24 вересня, Емполі одноосібно посідає останню сходинку турнірної таблиці Серії А. Вони стали першою командою в історії турніру, яка набрала 0 очок і забила 0 голів у перших п'яти матчах сезону.

Нагадаємо, нещодавно клуб змінив головного тренера. Після нищівної поразки у грі проти Роми був звільнений Паоло Дзанетті, на місце якого прийшов Ауреліо Андреаццолі.