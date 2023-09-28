Італія

Відбулися матчі шостого туру італійського чемпіонату.

Сьогодні, 27 вересня, відбулися матчі шостого туру італійської Серії А.

У першому матчі міланський Інтер на своєму полі несподівано поступився Сассуоло з рахунком 1:2. Вольову перемогу гостям принесли забиті м'ячі у виконанні Байрамі та Берарді, а у "нерадзуррі" єдиний м'яч наприкінці першого тайму забив Думфріс.

Інтер – Сассуоло 1:2

Голи: Думфріс, 45 — Байрамі, 54 Берарді, 63.

Інтер: Зоммер, Бастоні (де Врей, 68), Ачербі, Дарміан, Дімарко (Аугусто, 68), Думфріс, Мхітарян (Фраттезі, 68), Чалханоглу (Классен, 85), Барелла, Тюрам (Санчес, 68), Мартінес.

Сассуоло: Консільї, Вінья (Педерсен, 46), Віті (Трессолді, 61), Ерлич (Феррарі, 81), Толян, Соуза, Болока, Байрамі (Кастільєхо, 61), Лор'янте, Берарді, Пінамонті (Дефрель, 78).

Попередження: Соуза.

У другій грі Наполі розгромив Удінезе з рахунком 4:1. Перемогу "неаполітанцям" забезпечили результативні удари Осімгена, Кварацхелії, Сімеоне та Зелінські, який реалізував пенальті. У складі гостей єдиний гол забив Самарджич.

Наполі – Удінезе 4:1

Голи: Зелінські, 19 (з пенальті), Осімген, 39, Кварацхелія, 74, Сімеоне, 82 — Самарджич, 81.

Наполі: Мерет, Руй, Бернардо, Естігор, Ді Лоренцо, Зелінські (Каюсте, 71), Лоботка, Замбо-Ангісса (Распадорі, 83), Кварацхелія (Елмаз, 83), Осімген (Сімеоне, 63), Політано (Ліндстрем, 63).

Удінезе: Сільвестрі, Крістенсен, Бійол, Перес, Камара (Земура, 72), Ебоселе (Феррейра, 59), Паєро, Волас (Самарджич, 59), Ловрич (Перейра, 72), Товен (Саксесс, 58), Лукка.

Попередження: Перес.

У третій зустрічі Лаціо розібрався з Торіно з рахунком 2:0. Римський клуб відсвяткував перемогу зусиллями Весіно та Дзакканьї.

Лаціо – Торіно 2:0

Голи: Весіно, 56, Дзакканьї, 75.

Лаціо: Проведель, Марушич, Романьйолі, Казале, Ладзарі (Хюсай, 80), Альберто, Ровелла, Весіно (Гендузі, 74), Дзакканьї (Ісаксен, 80), Андерсон, Іммобіле (Кастельянос, 74).

Торіно: Мілінкович-Савич, Родрігес, Буонджорно (Сазонов, 27), Схюрс, Влашич, Санабрія, Лазаро (Пеллегрі, 80), Белланова (Соппі, 80), Річчі, Тамез (Ілич, 60), Сапата (Радоньїч, 60).

Попередження: Іммобіле — Белланова, Тамез, Схюрс, Річчі.