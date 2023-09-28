Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 27 вересня 2023 року, 21:45.

У поєдинку шостого туру італійської Серії A міланський Інтер поступився на власному полі Сауссуоло.

Команда Сімоне Індзагі виглядало звично потужно, як для цього сезону, у першому таймі й у підсумку забила під саму перерву.

Але "нероверді" повернулись до гри після відпочинку одразу з двома результативними пострілами, після чого спроби "змій" повернути рівновагу на табло виявились марними.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інтер — Сассуоло в 6 турі італійської Серії A:

Інтер — Сассуоло 1:2

Голи: Думфріс, 45 — Байрамі, 54, Берарді, 63.

Інтер: Зоммер, Бастоні (де Врей, 68), Ачербі, Дарміан, Дімарко (Аугусто, 68), Думфріс, Мхітарян (Фраттезі, 68), Чалханоглу (Классен, 85), Барелла, Тюрам (Санчес, 68), Мартінес.

Сассуоло: Консільї, Вінья (Педерсен, 46), Віті (Трессолді, 61), Ерлич (Феррарі, 81), Толян, Соуза, Болока, Байрамі (Кастільєхо, 61), Лор'янте, Берарді, Пінамонті (Дефрель, 78).

Попередження: Соуза.