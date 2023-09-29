Італія

Ще один український півзахисник може опинитися у Серії А.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков досі перебуває у сфері інтересів туринського Ювентуса, повідомляє італійське видання La Gazzetta dello Sport.

Ювентус продовжує шукати спадкоємця Анхеля Ді Марії, який би допоміг команді додати у дриблінгу, ударах і результативних передачах. Цей гравець також має додати фазам атак туринців непередбачуваності, можливостей і небезпечності.

Представники Ювентуса вже кілька разів бачили гру Судакова наживо, як у Лізі чемпіонів, так і у складі національної збірної. Український півзахисник описується як один з тих, хто найбільше інтригує своїм поєднанням якості та потенціалу.

Чи переросте інтерес у більш серйозну дискусію стане відомо у найближчі місяці, а також залежатиме від можливих витрат. У Турині усвідомлюють ризики, пов'язані з конкуренцією та вимогами Шахтаря.

Нагадаємо, 21-річний атакуючий півзахисник Судаков у цьому сезоні провів 6 матчів за "гірників", в яких відзначився двома голами. Портал transfermarkt оцінює його у 15 мільйонів євро.