Ще один український півзахисник може опинитися у Серії А.
Георгій Судаков, Getty Images
29 вересня 2023, 14:54
Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков досі перебуває у сфері інтересів туринського Ювентуса, повідомляє італійське видання La Gazzetta dello Sport.
Ювентус продовжує шукати спадкоємця Анхеля Ді Марії, який би допоміг команді додати у дриблінгу, ударах і результативних передачах. Цей гравець також має додати фазам атак туринців непередбачуваності, можливостей і небезпечності.
Представники Ювентуса вже кілька разів бачили гру Судакова наживо, як у Лізі чемпіонів, так і у складі національної збірної. Український півзахисник описується як один з тих, хто найбільше інтригує своїм поєднанням якості та потенціалу.
Чи переросте інтерес у більш серйозну дискусію стане відомо у найближчі місяці, а також залежатиме від можливих витрат. У Турині усвідомлюють ризики, пов'язані з конкуренцією та вимогами Шахтаря.
Нагадаємо, 21-річний атакуючий півзахисник Судаков у цьому сезоні провів 6 матчів за "гірників", в яких відзначився двома голами. Портал transfermarkt оцінює його у 15 мільйонів євро.