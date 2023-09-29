Італія

35-річний футболіст підписав контракт до кінця сезону.

Монца оголосила про підписання Алехандро Гомеса, повідомив офіційний сайт італійської команди.

35-річний півзахисник підписав контракт до літа 2024 року. Він перейшов на правах вільного агента — 1 вересня він розірвав угоду із Севільєю.

Минулого сезону колишній футболіст харківського Металіста забив один гол і віддав 2 асисти у 28 іграх за іспанську команду.

Зазначимо, що після шести турів Монца посідає 15 місце у Серії А.