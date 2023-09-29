35-річний футболіст підписав контракт до кінця сезону.
Алехандро Гомес, ФК Монца
29 вересня 2023, 22:59
Монца оголосила про підписання Алехандро Гомеса, повідомив офіційний сайт італійської команди.
35-річний півзахисник підписав контракт до літа 2024 року. Він перейшов на правах вільного агента — 1 вересня він розірвав угоду із Севільєю.
Минулого сезону колишній футболіст харківського Металіста забив один гол і віддав 2 асисти у 28 іграх за іспанську команду.
Зазначимо, що після шести турів Монца посідає 15 місце у Серії А.