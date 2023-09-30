Серб сподівається перейти до топ-клубу.
Лазар Самарджич, Getty Images
30 вересня 2023, 19:48
Півзахисник Удінезе
та збірної Сербії Лазар Самарджич
заявив про бажання приєднатися до топ-клубу. Про це повідомляє твіттер відомого італійського інсайдера Фабриціо Романо
.
"Я відчуваю, що готовий перейти до топ-колективу. Чекаю на це.
Зрив переходу до Інтеру? Питання було не у грошах, справа полягала у іншому, але зараз немає сенсу це обговорювати.
Цього року я гратиму за Удінезе, а потім хочу перейти на новий рівень", — сказав сербський півзахисник.
Контракт футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює Самарджича у 14 млн. євро.
У сезоні 2023/24 серб зіграв за Удінезе шість матчів, забивши два голи.