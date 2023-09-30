"Я відчуваю, що готовий перейти до топ-колективу. Чекаю на це.

Зрив переходу до Інтеру? Питання було не у грошах, справа полягала у іншому, але зараз немає сенсу це обговорювати.

Цього року я гратиму за Удінезе, а потім хочу перейти на новий рівень", — сказав сербський півзахисник.

Контракт футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює Самарджича у 14 млн. євро.

У сезоні 2023/24 серб зіграв за Удінезе шість матчів, забивши два голи.