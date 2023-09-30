Італія

Відбувся центральний матч сьомого туру італійського чемпіонату.

В одному з найочікуваніших матчів сьомого туру італійської Серії А Мілан на своєму полі обіграв Лаціо з рахунком 2:0.

У першому таймі у команд було кілька небезпечних моментів, проте реалізувати їх і відкрити рахунок у матчі не вдалося.

Також додамо, що на 29 хвилині через пошкодження у "росонері" поле достроково залишив Рубен Лофтус-Чік, замість якого вийшов Юнус Муса.

У другому таймі така ж історія тривала до 60 хвилини, коли Рафаель Леау віддав передачу до штрафного майданчика, де з 11 метрів точно, а головне результативно, по воротах пробив Крістіан Пулішич.

Команда Мауріціо Саррі намагалася відігратися, але якщо відверто, шансів у них особливо не було, а ось підопічні Стефано Піолі були ближчими до другого м'яча у ворота римлян і за дві хвилини до фінального свистка Леау створив ще один шикарний момент біля воріт суперника, який реалізував Ноа Окафор.

Таким чином, Мілан набрав 18 очок після семи ігор та лідирує в турнірній таблиці Серії А, але Інтер має 15 балів і гру в запасі. У Лаціо сім балів та 14 позиція.

Мілан - Лаціо 2:0

Голи: Пулішич, 60, Окафор, 88.

Мілан: Меньян — Ернандес, Томорі, К'єр, Калабрія (Флоренці, 70) — Рейндерс, Адлі (Побега, 70), Лофтус-Чік (Муса, 29) — Леау, Пулішич (Чуквезе, 82), Жиру (Окафор, 70).

Лаціо: Проведель — Хісай, Романьолі, Казале, Марушич — Альберто, Ровелла (Весіно, 67), Гендузі (Камада, 67) — Дзакканьї (Ісаксен, 82), Андерсон (Педро, 75), Кастельянос (Іммобіле, 75).

Попередження: Леау, Ернандес, Меньян — Марушич, Романьолі.