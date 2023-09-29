Італія

Француз залишиться в міланському клубі.

Голкіпер Мілана Майк Меньян, скоріш за все, продовжить виступи в складі "россонері", повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, найближчим часом клуб і голкіпер проведуть переговори з приводу нового контракту. Міланський клуб хоче запропонувати 28-річному воротареві угоду до 2028 року.

Чинний контракт Майка розрахований до середини 2026 року.

У нинішньому сезоні Серії А голкіпер зіграв у чотирьох матчах і пропустив сім м'ячів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Меньян та Ернандес повернулися до тренувань у загальній групі.