Італія

Слова коуча "россонері" після перемоги в матчі Серії А.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі поділився думками про перемогу над Кальярі (2:1)

"Ми добре розпочали матч, могли вийти вперед, але нам не вистачило рішучості біля чужих воріт. Потім ми пропустили гол з необережності. Після цього ми правильно зробили, що змінили ситуацію, керуючись нашими принципами, і виграли матч, який, звісно, ​​був непростим.

Зараз у мене не так багато гравців, але ті, що в нас є, готові. У довгостроковій перспективі ми отримаємо перевагу у вигляді підвищення мотивації та зменшення кількості травм. Я вноситиму зміни не тільки через щільний графік, але й для того, щоб підтримувати високий рівень команди.

У першому таймі ми нічим не ризикували. У другому таймі ми пропустили занадто багато передач, але діяти першим номером протягом 95 хвилин не так просто. Проте зрозуміло, що нам треба було грати краще", — сказав тренер.

Раніше повідомлялось, що Мілан закрив фінансовий рік з прибутком, такого не було з 2006 року.