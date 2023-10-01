Італія

Фахівець залишив свою посаду.

Наполі прийняв рішення покарати керівника відділу соціальних мереж клубу Алессіо Фортіно після скандального відео з Віктором Осімгеном в TikTok, стверджує портал Calciomercato.

Раніше в офіційному акаунті неаполітанців з'явилось відео, в якому висміювався промах нігерійського нападника в матчі проти Болоньї.

Футболіст був готовий позиватись до суду через цей інцидент, втім справу вдалось врегулювати.

Стверджується, що Алессіо Фортіно покинув клуб, а людина яка робила це відео перепросила в нападника.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі виступив з заявою щодо ситуації з Осімгеном.