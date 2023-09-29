Італія

У випадку цього трансферу, гравець отримує величезний контракт.

Нігерійський нападник Наполі Віктор Осімген може взимку переїхати до Саудівської Аравії. У його послугах зацікавлен Аль-Хіляль, який влітку намагався підписати гравця, але отримав саркастичну відмову від президента клубу Ауреліо Де Лаурентіса.

Наразі, на тлі сварок між футболістом та клубом, трансфер Осімгена до Аль Хіляля виглядає більш ніж реально. Клуб з Саудівської Аравії, готовий запропонувати нігерійцю п'ятирічний контракт з оплатою у 39 млн. фунтів стерлінгів на рік, а самому Наполі, 173 мільйона у тій же валюті. Про це повідомляє твіттер DeadlineDayLive з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Контракт 24-річного нападника з клубом діє до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 120 млн. євро.

Віктор Осімген у складі Наполі цього сезону відіграв сім матчів, забивши чотири гола та один раз відзначившись гольовою передачею.

Раніше, неопалітанський клуб виступив із заявою щодо ситуації з Осімгеном.